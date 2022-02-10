Луганск, 10 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Журналисты из США, Румынии и Боснии ведут информационную кампанию против республик Донбасса в координации с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории, которая находится под контролем Киева. Об этом 10 февраля сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Антон Микужис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дезинформация

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«В рамках проводимой Киевом информационной кампании с кодовым названием Crushing sword («Сокрушительный меч») отмечаем работу журналистов американских телеканалов NBC и ABC в районах населенных пунктов Станица Луганская и Счастье (под контролем Киева — ред.)», — заявил он.

Также Микужис отметил, что в районе села Крымское и города Северодонецк, также находящихся под контролем украинской стороны, работают группы телеканала «Антенна ТВ» из Румынии и «О канала» из Боснии.

«Действия западных журналистов координируются штатными офицерами подразделений сил информационно-психологических операций ВСУ», — добавил офицер пресс-службы НМ ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перемещение ВСУ реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» около линии соприкосновения в Донбассе зафиксировала НМ ЛНР.