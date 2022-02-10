Москва, 10 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Следят за ходом соревнований на Зимних Олимпийских играх в Пекина 50% жителей России. Не интересуются борьбой спортсменов 46%. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Чаще всего граждане наблюдают за соревнованиями по фигурному катанию (29%), биатлону (27%,) хоккею (27%), лыжным гонкам (19%), горным лыжам (11%) и конькобежному спорту (9%).

Реже российских болельщиков на зимней Олимпиаде интересуют соревнования по кёрлингу (6%), лыжному двоеборью (6%), санному спорту (5%), сноуборду (4%), фристайлу и бобслею (ро 3%). Соревнования по всем видам спорта смотрят 4% опрошенных.

Поквартирный опрос проведён 28−30 января 2022 года в 104 населённых пунктах среди 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.