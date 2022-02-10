Москва, 10 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки госпитализировали более 19 тыс. человек с COVID-19, следует из данных оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Количество госпитализаций составило 19 446 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,63%», — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки в РФ выявили 197 076 новых случаев коронавируса (сутками ранее — 183 103), умерли 701 человек (днем ранее — 669).

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За все время пандемии было выявлено более 13,5 млн случаев заражения, скончались свыше 338 тыс.