Москва, 10 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Российский певец Дима Билан госпитализирован с COVID-19 в Москве и находится в состоянии средней тяжести. Об этом 10 февраля сообщает телеграм-канал Mash.

Андрей Пронин ИА REGNUM Дмитрий Билан

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«Диму Билана госпитализировали в Москве с ковидом. Он в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на днях у певца заболело горло, появился насморк и поднялась температура до 37,5, при этом экспресс-тест на SARS-CoV-2 показал отрицательный результат, а ПЦР-тест — положительный.

Кроме того, отмечается, что после этого у артиста был диагностирован COVID-19, при этом КТ не выявила поражения лёгких, дыхательной недостаточности нет. Лечение осложняется ларинготрахеитом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в России госпитализировали 19466 пациентов с коронавирусной инфекцией.