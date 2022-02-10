Москва, 10 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Несмотря на небольшое понижение числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве, уровень заболеваемости COVID-19 в столице продолжит расти. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

«У нас общая тенденция все равно к повышению. Да, была «пила», то вверх, то вниз, но, в общем и целом у нас повышение», — сказал Малышев.

По его словам, до конца февраля повышение числа заразившихся «будет продолжаться»: «У нас если снижается на несколько тысяч, сразу говорят, что пик перевалили, но ничего подобного».

Малышев также не исключил сценария, при котором повышение числа заразившихся коронавирусом продолжится в марте, либо же сперва уровень понизится, а затем снова повысится.