Пекин, 10 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) не может раскрывать никакой информации о возможном нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 10 февраля.

Luu Камила Валиева

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«Относительно недавних сообщений в СМИ по поводу командного турнира по фигурному катанию — ISU не может раскрывать никакой информации о возможном нарушении антидопинговых правил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это регламентировано антидопинговыми правилами ISU и Международного олимпийского комитета (МОК).

9 февраля сообщалось, что в допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой якобы обнаружили запрещённую субстанцию в микродозе. В МОК назвали спекуляцией слухи о сомнительном допинг-тесте Валиевой.

10 февраля Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде.