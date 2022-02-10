Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались 58 человек, что на два человека меньше, чем сутками ранее, сообщили 10 февраля в федеральном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тем временем в Петербурге за последние сутки выявили 21 644 случая заражения коронавирусом, это на ровно на две тысячи случаев больше, чем сутками ранее, 8 февраля, когда в городе зафиксировали 19 644 новых заболеваний ковидом.

Выздоровели от COVID-19 за сутки в Петербурге 15 215 человек. Этот показатель на 3937 человек больше, чем стуками ранее. В Петербурге продолжается резкий рост показателя выздоровевших.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 209 654 случая заражения коронавирусной инфекцией. От ковида, как основной причины, скончались 30 516 человек, а выздоровели — 929 334 человек.