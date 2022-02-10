Краснодар, 10 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализированы 623 пациента с коронавирусом, данные за сутки 10 февраля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне сообщалось о 591 новом госпитализированном.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

В общей сложности в регионе за сутки зарегистрировало 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом (3 021 случай — сутками ранее), в том числе у 442 детей. Лидируют по суточному числу заражений Краснодар, Сочи и Северский район. Больше сотни новых заразившихся также в Новороссийске, Геленджике, Анапе.

С начала пандемии на территории края подтвердили 168 955 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 448 человек, не удалось спасти 10 164 пациентов.

На утро 10 февраля в ковид-стационарах находятся 5326 человек, в том числе с COVID-19 — 3202 пациента, ещё 61 207 пациентов лечатся амбулаторно. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 108 человек, на ЭКМО находятся ещё шесть пациентов.