Сеул, 10 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 5118 человек. Об этом 10 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 10 февраля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 707 931 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,1%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 12 700 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 170 389 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,1%.

«Бустерную» дозу получили 144 416 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 28 735 603 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 54 122 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1185 361.

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