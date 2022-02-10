Москва, 10 февраля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Ещё 1374 пациента госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Об этом 10 февраля сообщается в ежедневной сводке оперативного штаба столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С учётом доминирования штамма «Омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем», — рассказали в оперштабе.

Согласно опубликованным данным, на ИВЛ в столице в настоящее время находятся 629 пациентов. За сутки скончались от ковида 84 человека. Тестирование выявило 22 747 новых заражений вирусом, выздоровели и были выписаны почти 24,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России госпитализировали 19 466 пациентов с коронавирусной инфекцией.