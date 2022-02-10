Воронеж, 10 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Воронежской области в больницы доставлены 375 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 10 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 9 февраля, сообщалось о госпитализации 285 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности за сутки в регионе подтверждено 3 365 случаев заражений — на 77 больше, чем накануне. Признаны выздоровевшими ещё 1509 пациентов, скончались девять человек.

С начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заразились уже 250 217 человек, вызжоровели из них 208 047 пациентов, умер 7 381 человек.

По последним данным, коллективный иммунитет против коронавируса в регионе составляет 69,4%.