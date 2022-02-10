Донецк, 10 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Украинские силовики за последние сутки два раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 февраля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при обстрелах применялись минометы гранатометы и стрелковое оружие и что были обстреляны населенных пунктов Зайцево и Дзержинское.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 украинских силовиков обнаружила в жилом районе поселка Луганское, находящегося под контролем Киева, Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).