Хельсинки, 10 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Власти Финляндии планируют рассмотреть вопрос об открытии восточной границы для полностью вакцинированных от коронавируса российских туристов. Об этом 10 февраля сообщает издание yle. fi со ссылкой на комиссара ЕС по международному партнерству Ютта Урпилайнена.

Pixabay.com Флаг Финляндии

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По его словам, слишком контагиозный новый штамм коронавируса «Омикрон» делает бессмысленным дальнейшие ограничения путешествий. Его мнение поддержал председатель парламентского комитета Финляндии по социальным вопросам и здравоохранению Маркус Лохи.

«Еще не было более широких дебатов об открытии внешних границ и критериях такого открытия. Учитывая эпидемическую ситуацию и природу вируса, сейчас необходимо начать эту дискуссию», — отмети Лохи.

Напомним, с марта 2020 года въезд на территорию Финляндии из России для туристов закрыт. Действие ограничительных мер, введенных финскими властями в конце декабря 2021 года на границе между Финляндией и странами Шенгенской зоны из-за ситуации с коронавирусом, продлено до 14 февраля 2022 года. Попасть в Финляндию в данный момент могут только отдельные категории граждан РФ: дипломаты, студенты финских вузов, обладатели служебного паспорта или командировочного удостоверения, владельцы недвижимости в Финляндии и их семьи, а также те, кто едет по служебным вопросам или имеет вид на жительство в Финляндии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, несмотря на действующие ограничения, в декабре 2021 года было восстановлено железнодорожное сообщение. Скоростной поезд «Аллегро» уходит из Петербурга в Хельсинки и обратно ежедневно два раза в день, в воскресенье один раз.