Анкара, 10 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о взаимных визитах. Он рассказал об этом 10 февраля в интервью телеканалу TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Мы провели (телефонные переговоры), я пригласил Блинкена в Турцию на дипломатический форум, он обещал посмотреть его программу», — сказал глава внешнеполитического ведомства Турции.

Также Чавушоглу отметил, что во время своей поездки в Вашингтон он хотел бы обсудить текущие проблемы в отношениях двух стран.

«Мы договорились о взаимных визитах, даты будут согласованы позднее», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу рассказал, что глава МИД России Сергей Лавровможет принять участие во встрече министров иностранных дел РФ, Ирана и Турции, которая состоится перед намеченном на март форумом по Сирии.