Анкара, , 11:49 — REGNUM Глав МИД России Сергей Лавров может принять участие во встрече министров иностранных дел РФ, Ирана и Турции, которая состоится перед намеченным на март форумом по Сирии. Об этом 10 февраля рассказал глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT.

Мевлют Чавушоглу Mohammad Hassanzadeh

«За день до проведения (намеченного на 11−13 марта) дипломатического форума в Анталье с большой степенью вероятности пройдет встреча глав министров иностранных дел РФ, Ирана и Турции в рамках астанинского формата», — сказал он.

При этом в конце января заместитель главы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате должна состояться весной нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее средства ПВО российского производства, стоящие на вооружении Сирии, сбили восемь ракет, выпущенных израильскими истребителями в небе над сирийской провинцией Дамаск в ночь на 9 февраля.