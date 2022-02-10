Стокгольм, 10 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Дискуссии о COVID-19 и пандемии коронавируса привели к жарким спорам на этот счет в среде шведских ученых и эпидемиологов. 10 февраля журналисты телеканала SVT опубликовали интервью с некоторыми из них, где попросили рассказать экспертов о своих ошибочных прогнозах.

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Так, профессор Каролинского института Андерс Бьоркман изначально думал, что распространение коронавируса будет больше похоже на эпидемию гриппа.

«Но было доказано, что COVID-19 очень сильно распространяется кластерами, то есть группами, и это затрудняет достижение так называемого стадного иммунитета. Потому что всегда будут кластеры, то есть группы людей, до которых коронавирус не дойдет», — объяснил ученый.

Профессор Уппсальского университета Бьорн Олсен полагал, что в Швеции будет достигнут долгосрочный иммунитет.

«Но в связи с тем, что начали появляться первые мутации и люди заражались повторно, я понял, что иммунитет не является устойчивым», — признался Олсен.