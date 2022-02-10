Афины , 10 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Правительство премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса несет вину за «трагедию в здравоохранении», которую переживает страна, и должно уйти в отставку. Об этом сообщил представитель партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Насос Илиопулос в соцсети Twitter в среду, 9 февраля.

Греция

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По словам представителя главной оппозиционной партии страны, в борьбе с коронавирусом «Греция стабильно вдвое превышает средний показатель по ЕС» (с поправкой на численность населения).

Илиопулос подчеркнул, что, когда подобные трагедии происходят во время четвертой и пятой волны пандемии, уже нельзя оправдаться тем, что вирус застал страну врасплох, говорить можно только о «политическом выборе».