Пекин, 10 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Мужская сборная России по кёрлингу одержала победу над командой Китая на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 10 февраля сообщает ИА REGNUM.

U.S. Air Force Кёрлинг

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Встреча завершилась со счётом 7:4 (0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 4:0). В состав российской команды входят Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Даниил Горячев и Антон Калалб.

Ранее сборная России проиграла команде США — 5:6.

В следующих матчах российские кёрлингисты сыграют с командами Швейцарии, Дании (11 февраля), Италии (13 февраля), Швеции (14 февраля), Норвегии, Канады (15 февраля) и Великобритании (16 февраля).