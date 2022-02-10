Женева, Швейцария, 10 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. США и их западные союзники вряд ли готовы к реальной конфронтации с Россией. Политическое давление, военные манёвры и санкции они применяют для повышения ставок на переговорах по гарантиям безопасности, полагает постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

Gup.ru Геннадий Гатилов

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

По его словам, в Москве далеки от мысли, что страны Запада вынашивают реальные планы по развязыванию конфликта ‎с Россией. Но действия этих стран заставляют переосмысливать ситуацию вокруг Украины и на линии ‎соприкосновения «Россия — НАТО».

«Один из выводов напрашивается ‎сам собой: и возможные экономические санкции, и политическое ‎давление наряду с военными приготовлениями используются нашими ‎оппонентами для повышения ставок в ходе возможных переговоров по ‎гарантиям безопасности», — сказал Гатилов в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что такой приём известен в дипломатии, его в истории международных отношений применяли уже много раз.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред Гатилов также заявил, что через миф о «российской угрозе» западные страны увеличивают военные бюджеты и наращивают присутствие вблизи границ РФ.

Читайте также: Постпред РФ при ООН: миф о «российской угрозе» на Украине выгоден Западу