Подгорица, , 11:36 — REGNUM В Черногории 62,9 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины от коронавируса, а 61 процент был ревакцинирован, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 287 699 человек, или 46,4 процента, а вторую — 278 902 человека, или 45 процентов от всего населения.

За последние сутки в Черногории первую дозу вакцины получили 75 граждан, ревакцинированы 125 человек.

Третью дозу получили 91 819 человек, а за последние 24 часа — 232 человека.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.