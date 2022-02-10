Париж, 10 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В ситуации вокруг Украины наметился прогресс после встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве. Об этом госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире телеканала LCI.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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Он отметил, что у Макрона «был долгий диалог» с российским президентом. Теперь можно сказать, что лидеры «продвинулись, прежде всего, в вопросе обязательств не продолжать эскалацию сложившейся ситуации».

Бон подчеркнул, что диалог, направленный на деэскалацию ситуации вокруг Украины, продолжается. Всего немногим более двух недель прошло с предыдущей встречи политсоветников в «нормандском формате», новые переговоры пройдут 10 февраля.

«Это позитивный сигнал», — полагает Бон.

Он также назвал Макрона единственным из европейских лидеров, кто ведёт с Путиным серьёзный диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Макрона, посвящённые в том числе безопасности и стабильности на европейском континенте, состоялись 7 февраля.

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