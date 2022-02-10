Москва, 10 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Миф о так называемой «российской угрозе» на Украине позволяет западным странам увеличивать военные бюджеты и наращивать присутствие у границ страны. Об этом заявил постпред России при ООН Геннадий Гатилов.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988.СССР Поставка оружия

«Миф о российской агрессии против Украины — это выгодная как с политической, так и, если хотите, с коммерческой точки зрения затея. Раздувая его, наши оппоненты решают сразу несколько задач», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что подобные заявления намеренно подогревают для подтверждения необходимости масштабного военного строительства, переоснащения вооружённых сил и увеличения военных бюджетов. Для Соединенных Штатов это очень удобный повод закрепить своё военное присутствие в соседних с Россией странах, заключил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не делают ничего интеллектуального или практического для того, чтобы разрешить кризис в ситуации вокруг Украины.

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