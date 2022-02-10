Луганск, 10 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 украинских силовиков обнаружила в жилом районе поселка Луганское, находящегося под контролем Киева, Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 10 февраля сообщили журналистам в пресс-службе НМ ЛНР.

Sergio Hoffmann БРДМ-2 ВСУ

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Как отметил представитель пресс-службы НМ ЛНР, украинская сторона в нарушение третьего пункта дополнительных мер продолжает размещение вооружений и военной техники в населённых пунктах, которые находятся под контролем официального Киева.

«В зоне ответственности 30 ОМБР (отдельной механизированной бригады ВСУ — ред.) отмечено нахождение одной бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 в жилом районе н.п. Луганское», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что в ходе заседаний контактной группы по Донбассу представители властей Украины делают попытки «заболтать» участвующих в переговорах и затянуть этот процесс.