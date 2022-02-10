Пекин, 10 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Российской лыжнице Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды, чтобы завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине. Об этом 10 февраля сообщает ИА REGNUM.

Granada Наталья Непряева

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Победителем гонки на 10 км с раздельным стартом классическим стилем стала норвежская лыжница Тереза Йохауг, которая прошла дистанцию за 18 минут 06,3 секунды.

Второе и третье места заняли финские спортсменки Кертту Нисканен и Криста Пярмякоски, отставание которых составило 0,4 секунды и 31,5 секунды соответственно.

Непряева финишировала четвёртой, проиграв Пярмякоски 0,1 секунды.