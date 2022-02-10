Москва, 10 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Сегодня, 10 февраля, российская валюта на утренних торгах демонстрирует нейтральную динамику, прибавляя символические 0,1% и торгуясь вблизи недельных максимумов 74,50 за доллар что позволяет констатировать выход рубля на положительную территорию (+0,5%) по 2022 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Вот так, всего за 10 торговых дней, с 27 января 2022 года, геополитическая напряженность, которая ранее забрасывала курс российской валюты к отметке в 80,00 рублей за доллар США, полностью исчезла.

В информационном пространстве, да и в физическом, имея ввиду концентрацию войск на российско-украинской границе, никакого снижения напряженности мы конечно не видим, но об этом заявляет динамика курса российской валюты, где геополитическая премия практически полностью исчезла.

Стоит ли верить «заявлениям» российской валюты сказать сейчас чрезвычайно сложно, с одной стороны укрепление рубля подтверждается высокими ценами на нефть, которые упрямо стремятся к $100 за баррель и ростом аппетита к риску на международных площадках.

Но с другой стороны, так и не появилось признаков решения принципиальных проблем в отношениях России, США и НАТО, да и техническая картина также не в пользу российской валюты.

Текущие уровни 74,50−74,70 руб./доллар уже выглядят завышенными для рубля. Сегодня, в 16:30 по мск в США выйдут данные по инфляции за январь, ожидается ускорение темпов роста цен с 7,0% г/г до 7,3% г/г.

Если прогнозы подтвердятся или инфляция окажется немного ниже ожиданий, российская валюта имея небольшой запас для укрепления попробует дотянуться к отметкам 74,00−74,30 за доллар.

А если инфляция в США окажется выше ожиданий, можно ожидать отскока рубля к 75,30−75,50 за американский доллар, что станет началом новой волны снижения российской валюты», — считает эксперт.

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