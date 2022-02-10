Москва, , 08:12 — REGNUM Российская валюта 9 февраля продолжил успешное наступление на доллар и евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

На вечерних торгах Московской биржи «американец» обратился в бегство и упал ниже отметки в 75 руб. А единая европейская валюта, хотя днём пыталась сопротивляться, но к вечеру сдалась и торговалась ниже 86 руб.

Геополитическая напряжённость и угроза санкций немного отступили на второй план, что создало хороший новостной фон для укрепления рубля.

Вечером были опубликованы данные Росстата об инфляции потребительских цен в России за январь 2022 года.

Годовая инфляция в январе выросла на 8,7% по сравнению с 8,4% в декабре, а помесячные темпы инфляции в январе по отношению к декабрю выросли на 1% (в декабре рост составлял только 0,8% к ноябрю).

Январский рост инфляции, с одной стороны, неудивителен, так как в январе традиционно резко взлетают цены на плодоовощную продукцию

С другой стороны, рост инфляции будет способствовать повышению ключевой процентной ставки ЦБ РФ на пятничном заседании, а это благоприятно для рубля.

Не исключено, что ключевая ставка 11 февраля может быть повышена на 1 процентный пункт до 9,5%.

Сегодня, 10 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на на 07:52 по мск, курс доллара вырос на 1 копейку— до 74,75 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 85,38 рубля.

На сегодняшний день курс доллара к рублю ожидается в коридоре 74−75 руб., а курс евро — в диапазоне 85−86,2 руб.

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