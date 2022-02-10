Астана, 10 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 3329 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 1 283 171 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 197 805 человек, в том числе 9334 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 73 160 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 8509 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 417 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 20 умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 3231 выявленном случае заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 11 696 человек. Скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19.