Вильнюс, 10 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в соцсети Twitter сообщил 9 февраля, что Литва будет обращаться к США с просьбой разместить на своей территории американские войска на постоянной основе.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные силы США

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»Это будет лучший импульс сдерживания и безопасности, который Североатлантический альянс может дать не только Литве, но и всему региону», — сообщил политик.

Науседа напомнил, что в настоящее время около 600 военнослужащих из стран НАТО служат в Литве. Тем временем Нидерланды увеличат численность своих военнослужащих, дислоцированных в Литве, с 270 до 350 человек в составе многонационального батальона солдат НАТО.

7 февраля министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что ФРГ также намерена разместить в Литве дополнительно 350 военнослужащих своих вооруженных сил.