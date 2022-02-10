Лондон, 10 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Ответы США и Североатлантического альянса (НАТО) на предложения России по гарантиям безопасности в Европе были предсказуемыми, и в них содержатся стандартные формулировки. Об этом 10 февраля заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу «Россия 24».

Mid.ru Андрей Келин

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"Ответы, которые были даны письменно нам по линии НАТО, и ответ Соединенных Штатов отдельно был направлен, они в общем-то предсказуемые и содержат совершенно стандартные формулировки, стандартные предложения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце минувшего года Россия предложила США и НАТО проекты договоров с юридической гарантией отказа от дальнейшего расширения альянса в восточном направлении, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в странах бывшего СССР. Позднее Вашингтон и НАТО передали России свои ответы на эти предложения.