Москва, 10 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Мобильный телефон является одним из главных источников бактерий и вирусов — переносчиком возбудителей гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Это происходит по ряду причин — мобильный телефон часто передаётся из рук в руки, берут в туалет, пользуются не всегда вымытыми руками и подносят гаджет близко к лицу.

Что избежать заражения какой-либо инфекцией в первую очередь регулярно нужно обрабатывать смартфон антисептиками на основе спирта после каждого посещения публичных мест, транспорта и т. д., а также соблюдать гигиену рук.

ИА REGNUM сообщало, новый штамм коронавируса «Омикрон» оказался способен проникать в организм грызунов, традиционно выступающих переносчиками чумы.

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