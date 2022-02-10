Москва, 10 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Россия не имеет каких-либо агрессивных планов по Украине, а все инсинуации на эту тему идут с другого берега Атлантики. Об этом журналистам заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

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«У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причём ложь очень опасная, начала распространяться с другого берега Атлантики», — сказал Нарышкин.

По его словам, «эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц».