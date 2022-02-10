Пекин, 10 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц завоевал золотую медаль в комбинации на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 10 февраля сообщает ИА REGNUM.

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В комбинацию входят скоростной спуск и слалом. Штрольц опередил норвежского спортсмена Александра Омодта Кильде, который завоевал серебро, и представителя Канады Джеймса Кроуфорда, выигравшего бронзу.

Российские горнолыжники не принимали участия в этой дисциплине.

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