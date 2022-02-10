Канберра, 10 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. 10 февраля Управление терапевтических товаров Австралии предварительно одобрило ковид-вакцину AstraZeneca для повторной ревакцинации от COVID-19 на территории страны, передает телеканал Nine News.

(сс) ŽupaBA VUCBA Вакцина AstraZeneca

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В то же время надзорный орган по-прежнему рекомендует австралийцам отдать предпочтение препаратам Moderna или Pfizer.

Препарат Vaxzevria производства AstraZeneca был рекомендован для ревакцинации лицам в возрасте 18 лет и старше.

«Третья (бустерная) прививка может быть сделана на основе клинических показаний со ссылкой на официальное руководство по использованию третьей дозы гетерологичной вакцины (например, мРНК-вакцины)», — говорится в заявлении Управления терапевтических товаров.

Данная информация означает, что ревакцинация препаратом AstraZeneca возможна только после консультации с врачом.