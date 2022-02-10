Симферополь, 10 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Республике Крым госпитализированы 178 пациентов с коронавирусом, данные за сутки 10 февраля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 9 февраля, сообщалось о 167 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки на территории Крыма подтвердилось 1100 новых случаев заражения коронавирусом — на 185 больше, чем было зарегистрировано на утро 9 февраля. Выписаны с выздоровлением 403 пациента. Жертвами коронавируса в регионе стали ещё четыре человека.

С начала пандемии на территории Крыма уже подтвержден 141 201 случай заражения коронавирусом. Выздоровевшими признаны 128 529 человек, скончались 4 784 пациента.