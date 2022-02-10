Москва, 10 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. На сегодняшний день финансовая подушка есть у большинства российских граждан. О том, что у них есть накопления на чёрный день, сообщили 79% участников опроса, проведённого совместно с исследовательским центром А2. Об этом сообщает РБК.

Pictures of Money Сбережения на чёрный день

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Причём в прошлом году таких людей было не больше половины. Большая часть опрошенных (58,5%)смогли отложить до ста тысяч рублей. От 100 до 300 тысяч накопили 38%, от 300 тысяч до миллиона — 2% процента. При этом сумму свыше одного миллиона рублей смогли накопить 1,5% респондентов.

При этом в случае потери дохода большая часть российских граждан (62%) сможет прожить на отложенные деньги максимум на три месяца. 19% респондентов накоплений будет достаточно на три-шесть месяцев, 15% на полгода-год. У 2% опрошенных финансовая подушка истощиться за год-три. Ещё 2% участников опроса считают, что накопленных средств им хватит более чем на три года.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию, проведённому аналитическим центром университета «Синергия», только около 26% граждан делают накопления, и большинство из тех, кто делает, откладывают ежемесячно менее 5 тысяч рублей. Чаще всего граждане откладывают деньги на крупные покупки — автомобили, недвижимость, бытовую технику. Кроме того, граждане копят деньги на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на «чёрный день».

При этом большая часть граждан вообще не делает накоплений. Это может свидетельствовать о низком уровне доходов.