Новосибирск, 10 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 10 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 3496 пациентов, в том числе 192 ребёнка. Днём ранее — 3526 пациентов, в том числе 185 детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено4394 случая заражения коронавирусом (всего — 128 400 случаев коронавируса (+4 394 за сутки, в том числе — у 16 697 детей). За это же время 487 человек выздоровели (всего — 78 949 человек), девять пациентов скончались (всего — 4755 пациентов).

В отделениях реанимации в настоящее время находятся 290 человек, на ИВЛ — 53 пациента.