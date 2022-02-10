Париж, 10 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа от COVID-19 в стране скончались 255 человек, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число пациентов, госпитализированных во Франции, немного снизилось. В настоящее время госпитализированы 32 878 человек.

В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 3503 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Эрик Земмур призвал возвести стены на всех европейских границах.

Подробнее в материале:Отгородиться стеной призвал страны ЕС кандидат в президенты Франции Земмур