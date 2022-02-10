Канберра, , 10:29 — REGNUM Ожидается, что 10 февраля техническая консультативная группа по вопросам иммунизации населения (ATAGI) поставит точку в споре между федеральным правительством Австралии и штатами относительно того, кто подпадает под определение «полностью привитый» от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Поскольку международные границы должны быть вновь открытыми с 21 февраля, представители федерального правительства Австралии заявили, что они считают полностью вакцинированными лицами тех, кто поставил себе две прививки ковид-вакцин, одобренных на территории страны.

Но премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс заявил, что он может попытаться ввести ограничения для приезжих, которые не прошли процедуру ревакцинации, которая в настоящее время доступна только в меньшинстве стран. Сообщалось, что к инициативе Энрюса может присоединиться премьер-министр Квинсленда Аннастейша Палащук, несмотря на то, что ранее она призывала к поддержке испытывающей трудности туристической отрасли.

Если штаты введут ограничения для приезжих, то фактически международные рейсы в Викторию и Квинсленд для многих туристов окажутся невозможными.

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