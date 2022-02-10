Тбилиси, , 10:25 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 68 392 исследований на SARS-CoV-2 выявили 22 444 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 10 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 398 059 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 154 476 победили инфекцию, в том числе 13 245 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 404 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 53 человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6085 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1858.

Днём ранее в Грузии в ходе 72 587 исследований выявили 25 161 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 16 789 человек, скончался 51 пациент с COVID-19.

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