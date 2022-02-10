Аделаида, Австралия, , 10:27 — REGNUM Правительство штата Южная Австралия приняло решение смягчить отдельные ограничения по коронавирусу. В ночь на 11 февраля число гостей в частных домах увеличится с 10 до 50, а заполняемость фитнес-центров увеличится исходя из одного человека на четыре квадратных метра, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Кафе, рестораны и бары смогут увеличить заполняемость открытых террас до 75 процентов, а посетителям будет разрешено стоять.

С 14 февраля до 50% работников смогут вернуться в офисы.

«Происходит дальнейшее постепенное смягчение ограничений, я с самого первого дня говорил, что не хочу, чтобы эти ограничения действовали ни на один день дольше, чем это требуется», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Южной Австралии Стивен Маршалл.

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