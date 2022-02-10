Аделаида, Австралия, 10 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Правительство штата Южная Австралия приняло решение смягчить отдельные ограничения по коронавирусу. В ночь на 11 февраля число гостей в частных домах увеличится с 10 до 50, а заполняемость фитнес-центров увеличится исходя из одного человека на четыре квадратных метра, передает телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Кафе, рестораны и бары смогут увеличить заполняемость открытых террас до 75 процентов, а посетителям будет разрешено стоять.

С 14 февраля до 50% работников смогут вернуться в офисы.

«Происходит дальнейшее постепенное смягчение ограничений, я с самого первого дня говорил, что не хочу, чтобы эти ограничения действовали ни на один день дольше, чем это требуется», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Южной Австралии Стивен Маршалл.