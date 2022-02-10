Канберра, , 10:21 — REGNUM В 2020—2021 годах полицией Австралии было зарегистрировано почти 30 000 человек, совершивших правонарушения, связанные с ограничениями по коронавирусу, причем большинство правонарушителей были задержаны в штате Виктория. Об этом 10 февраля сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Новые данные Статистического бюро Австралии показывают, что в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года полицейские зарегистрировали 29 218 человек, совершивших преступления, связанные с COVID-19, по всей Австралии. В Виктории проживало 79% правонарушителей — 23 120 человек.

Директор отдела Статистического бюро Австралии, отвечающий за показатели правонарушений, Уильям Милн отметил, что количество правонарушителей в Виктории совпало с жёсткостью и длительностью локдауна в штате.

Виктория провела в состоянии локдауна больше времени, чем любой другой штат в Австралии, что также привело к ряду протестов в регионе.