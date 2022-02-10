Москва, 10 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. За 2021 год реальные располагаемые доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по сравнению с 2020 годом выросли на 3,1%. Это следует из опубликованного отчёта Росстата.

Деньги

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Это рекордный показатель с 2013 года: тогда он составил 4%. В период с 2014 по 2017 год реальные доходы граждан падали. В 2018 и 2019 годах был зафиксирован рост на 0,4 и 1% соответственно. Пандемия коронавируса вновь спровоцировала снижение, и показатель сократился на 2%.

В четвёртом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы российских граждан выросли на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в третьем квартале они увеличились на 8,8% (ранее указывалось 8,1%), во втором квартале — на 6,8% (против 7,4%). При этом за первые три месяца 2021 года реальные располагаемые доходы граждан снизились на 3,9% (вместо прежней оценки спада на 3,7%).

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Росстат также уточнил динамику за 2020 год — реальные располагаемые доходы населения снизились на 2% (вместо снижения на 2,8% по предыдущей оценке).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов заявил, что по итогам 2022 года номинальные доходы жителей РФ вырастут на 6,5%.