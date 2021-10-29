Москва, , 19:57 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы граждан России за январь-сентябрь 2021 года выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 29 октября Росстат.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

В III квартале 2021 года реальные доходы граждан, по оценке ведомства, выросли на 8,1% в годовом выражении после роста на 7,4% во II квартале и снижения на 3,7% в I квартале.

Отмечается, что Росстат уточнил данные по динамике показателя за II квартал — ранее ведомство оценивало рост реальных доходов населения за этот период в 6,8%.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, включая налоги и сборы, проценты по кредитам и прочее, скорректированные на инфляцию.

Напомним, за 2020 год реальные доходы российских граждан снизились на 2,8%.