В Курской области из-за «Омикрона» выросла нагрузка на поликлиники
Курск, 10 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Курской области за прошедшую неделю COVID-19 лабораторно подтвержден у 4643 человек. Более 60% заболевших приходится на город Курск. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в 85,9% случаев коронавирус протекает с симптомами ОРВИ.
На особом контроле остаётся время дозвона в поликлиники и по номеру 122. В пик нагрузки на линию за 1,5 часа поступало до 1600 звонков. С 8 февраля в Курской области заработала система дистанционного получения больничного. Для этого нужно обратиться в поликлинику за телемедицинской консультацией.
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Также в регионе до особого распоряжения продлили все действующие ограничения.