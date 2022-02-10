Тирасполь, 10 февраля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В ходе 2624 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 889 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 99 185 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 89 037 человек, в том числе за последние сутки — 818.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2038 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 2722 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 866 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 818 человек, а также зафиксировали смерть у двоих пациентов с COVID-19.