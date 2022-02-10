Варшава, , 09:55 — REGNUM Медицинские данные свидетельствуют о том, что пик пятой волны пандемии коронавируса в Польше уже позади. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в рамках пресс-конференции 9 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

«На протяжении двух недель наблюдается перелом в сторону снижения как количества зараженных, так и количества сделанных тестов, — отметил он. — Мы вышли на плато, пройдя пик».

Адам Недзельский добавил, что в настоящее время большинство пациентов инфицированных коронавирусом в Польше переносят его в легкой форме.

С 15 февраля будет сокращено время изоляции для больных коронавирусом. Карантин, назначенный на основании контакта с зараженным человеком, также будет снят.

Дистанционное обучение в школах продлится не до 28 февраля, а до 21-го.