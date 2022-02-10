Сенаторы США призвали Байдена поделиться с Украиной разведданными
Вашингтон, 10 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В США сенаторы — члены комитета по разведке попросили главу Белого дома Джо Байдена поделиться с Украиной разведданными «в максимально возможной степени».
По их мнению, данный шаг отвечал бы «интересам безопасности как самих США», так и их союзников и партнеров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в США заявили, что «безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса».
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Напомним, в феврале на Украину прибыла седьмая партия с американской военной помощью США. В страну было доставлено 85 тонн боеприпасов для гранатомётов.