Белгород, 10 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заразился коронавирусом — об этом он сообщили 10 февраля.

Https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=67199 Вячеслав Гладков

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

По словам главы региона, у него выявили «Омикрон». Чувствует он себя неплохо, хотя почти пропал голос.

«Несмотря на болезнь, я остаюсь на связи с коллегами, держу ситуацию в области на личном контроле, работа продолжается. Надеюсь, что болеть буду недолго и удастся быстро поправиться. Как всегда, буду держать вас в курсе происходящего. Всем доброго дня, не болейте, берегите себя и своих близких», — написал он на своей странице в социальной сети.

Ревакцинацию от COVID-19 губернатор проходил в конце сентября 2021 года.