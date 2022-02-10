Белгородский губернатор заразился «Омикроном»
Белгород, 10 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заразился коронавирусом — об этом он сообщили 10 февраля.
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Вячеслав Гладков
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По словам главы региона, у него выявили «Омикрон». Чувствует он себя неплохо, хотя почти пропал голос.
«Несмотря на болезнь, я остаюсь на связи с коллегами, держу ситуацию в области на личном контроле, работа продолжается. Надеюсь, что болеть буду недолго и удастся быстро поправиться. Как всегда, буду держать вас в курсе происходящего. Всем доброго дня, не болейте, берегите себя и своих близких», — написал он на своей странице в социальной сети.
Ревакцинацию от COVID-19 губернатор проходил в конце сентября 2021 года.