Москва, , 09:35 — REGNUM На торгах 9 февраля попытки развития нисходящей коррекции на рынке нефти не увенчались успехом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефтедобыча Noonpost.net

«Нефть марки Brent встретила поддержку в виде психологической отметки $90 за баррель и отыграла первоначальные потери, расположившись выше $91,50. При этом фьючерсы не решились на новый рывок вверх, обосновавшись в тесном диапазоне.

Сегодня, 10 февраля, цены находятся под небольшим давлением в рамках тесного диапазона.

Трейдеры воздержались от дальнейшей фиксации прибыли, и локально котировки получили поддержку со стороны слабоватого доллара, который отступал против большинства конкурентов, хотя к концу дня сократил потери.

Также на рыночных настроениях отразилась отраслевая статистика. Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 4,7 млн баррелей против прогноза роста на 370 тыс. баррелей. Запасы бензина и дистиллятов тоже упали, что добавило красок отчету.

В ближайшей перспективе Brent может предпринять новые попытки отката под отметку $90, но вряд ли уйдет заметно ниже и с большой долей вероятности получит поддержку со стороны восходящей 20-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит в районе $88,70.

В более широком контексте рынок продолжит оставаться в бычьей фазе с оглядкой на геополитику. Возможное обострение конфликта вокруг Украины способно подтолкнуть фьючерсы к новым многолетним максимумам в ближайшие недели», — считает эксперт.

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